Владимирская Госохотинспекция просит помощи в обнаружении свалок

Фото: Госохотинспекция Владимирской области

Госохотинспекция Владимирской области обратилась к жителям и гостям региона, включая охотников и просто любителей природы, с просьбой помочь в обнаружении стихийных свалок, которые все чаще появляются на территории охотничьих угодий.

Для этого в адрес ведомства на электронную почту gohi-nadzor@avo.ru необходимо прислать письмо с указанием места обнаружения свалки (обозначить район и ближайший населенных пункт либо садовое товарищество), по возможности — географические координаты места и фотографии, а также указать примерный объем свалки в кубометрах.

Всю эту информацию специалисты Госохотинспекции направят коллегам в областную инспекцию государственного административно-технического надзора, которая примет соответствующие меры.