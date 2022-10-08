На Южном объезде Владимира проезд по трассе М-12 будет стоить 104 рубля

Участок скоростной трассы М-12 под Владимиром готовится к открытию Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщил руководитель Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, в настоящее время дорожники получают разрешительные документы, и уже в середине октября откроют движение по первому участку М-12 во Владимирской области. Фактически он станет дублером Южного обхода Владимира, его длина составит 26 километров.

- 26 киломеров будут стоить для легкового транспорта 104 рубля и 312 рублей для грузового, с мотоциклистов плата взимается по тарифу легкового, - рассказал Вячеслав Петушенко.

Система оплаты будет безбарьерной — все машины проедут через рамку, которая зафиксирует проезд автомобиля. Для оплаты нужно иметь транспондер — специальное устройство, которое привязано к вашему лицевому счету, зарегистрированному на паспорт. Транспондер можно перекладывать из машины в машину и следует устанавливать прямо за лобовое стекло.

Если транспондера нет, вас просто «считает» камера на рамке, и на сайте «Автодора» выставит задолженность по номеру машины. Если не оплатите в течение пяти дней, Ространснадзор вынесет вам административный штраф в 1500 рублей. Однако если оплатите проезд сразу же после его вынесения, штраф аннулируют.

Скорость по М-12 пока составит 110 километров в час, однако на зимнее время ее снизят до 90 километров в час.