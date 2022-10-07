Директор Петушинского МУПа получил условный срок за хищения чужого имущества

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Петушинский районный суд вынес приговор директору местного МУПа "Инфраструктура и сервис". Его признали виновным в нескольких случаях присвоения, то есть хищения чужого имущества, а также в служебном подлоге.

Как было доказано на суде, директор предприятия подыскал человека со стороны, которому предложил фиктивно трудоустроиться к нему на работу. В итоге директор устроил того на должность кровельщика, но работать мужчине не приходилось. Директор же ежемесячно вносил в табеля учета рабочего времени заведомо ложные сведения о том, что "нанятый" им работник усиленно исполняет свои обязанности. В период с 3 декабря 2018 года по 30 апреля 2019 года тому была начислена зарплата в общей сумме 80448 рублей 55 копеек. Часть ее была выплачена работнику предприятия, но 36 с лишним тысяч рублей осталось у директора. При этом он подделал подпись работника.

Аналогичным образом директор МУПа нанял еще одного работника. Дальнейшая схема была идентичной. В итоге суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. И оштрафовал его на 7000 рублей.