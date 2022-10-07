Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 октября 2022 13:44

Экс-директор «Владимирского карьероуправления» останется под стражей

За решеткой он проведет до 7 декабря
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрьский районный суд Владимира продлил пребывание под стражей бывшему директору «Владимирского карьероуправления» Сергею Князеву до 7 декабря, хотя адвокаты просили посадить мужчину под домашний арест.

Напомним, Князева обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, с января 2020 года по май 2021 года он заключал со сторонними организациями договоры на поставку продукции по заниженной стоимости. Предприятию был нанесен ущерб на сумму более 80 миллионов рублей.