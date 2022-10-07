Во Владимире скончался бывший генеральный директор ГУП "Владимироблтеплоэнерго"

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После долгой и тяжелой болезни 4 октября на 84 году жизни скончался Милов Лев Петрович. Прощание с ним прошло 6 октября в церкви Вознесения Господня.

Лев Петрович Милов родился 7 октября 1938 года в городе Клепики Рязанской области. После службы в рядах Советской Армии и получения высшего образования по специальности инженер-строитель он работал на Владимирском заводе сборного железобетона на должности мастера. С 1963 года по 1969 работал на должности инструктора областного комитета ВЛКСМ. Более 20 лет занимал руководящие должности в партийных и советских органах. С 1980 по 1987 годы был председателем исполкома Фрунзенского райсовета и первым секретарем Фрунзенского райкома КПСС г. Владимира. В 1987 году был избран вторым секретарем Владимирского горкома КПСС. С 1988 по 1993 годы работал секретарем областного совета профсоюзов. Перед выходом на пенсию работал в должности генерального директора ГУП «Владимироблтеплоэнерго».

За многолетний и добросовестный труд награжден Медалью за трудовую доблесть, Знаком Почета СССР и многочисленными Почетными грамотами Владимирского горкома КПСС и администрации Владимирской области, а также знаком отличия 350 лет ЖКХ России.