В ВлГУ установили скульптуру "ЗОВ"

фото из телеграм-канала Координационного центра ВлГУ

Координационный центр ВлГУ в своем телеграме сообщил, что в университете появилась скульптура, посвященная защитникам Отечества "Зов". Ее создал известный владимирский скульптор, выпускник ВлГУ Михаил Блинов.

Скульптура была закончена на днях, сейчас она установлена во Владимирском госуниверситете – здесь регулярно проходят художественные выставки молодого мастера.

Работа выполнена в любимой технике Михаила из стали, с использованием витражного стекла.

"Над скульптурой работал 2 дня. Образ появился сразу, и я быстро хотел его запечатлеть. Я художник, скульптор, я живу сейчас и изображаю историю нашего времени своим способом, через искусство", – поделился автор.