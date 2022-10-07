Во Владимире таксист вернул пенсионерке 500 тысяч рублей, которые она хотела отдать мошенникам

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

20 сентября в дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по Владимиру поступило заявление от 80- летней жительницы областного центра. Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился правоохранителем и сообщил, что ее внучка стала виновницей ДТП, и для компенсации ущерба потерпевшему необходимо срочно отдать деньги. Взволнованная пожилая женщина передала пакет с деньгами в сумме 500 тысяч рублей человеку, прибывшему по адресу. Спустя некоторое время к потерпевшей пришла дочь, которая связалась с внучкой женщины и выяснила, что с ней все хорошо.

В это время мужчина - водитель такси, которого злоумышленники вызвали с помощью приложения для передачи пакета с деньгами, направлялся в сторону Московской области согласно указанному маршруту доставки. Однако, взволнованное состояние бабушки, передавшей пакет, а также ранее полученная на профилактических встречах с полицейскими информация о различных способах мошенничества, заставили его усомниться в законности происходящего, рассказали в областном УМВД.

Мужчина решил позвонить пенсионерке и, выяснив, что она стала жертвой мошенников, предложил обратиться в полицию. Водитель изменил маршрут и вернулся во Владимир. Деньги он передал оперативникам для возврата потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Неравнодушного владимирцами в полиции обещали поощрить.