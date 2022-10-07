Владимирский театр кукол отправился на гастроли в Воркуту

Фото с сайта Владимирского театра кукол

С 7 по 9 октября состоятся «Большие гастроли» Владимирского областного театра кукол в Воркуте. На сцене Государственного театра кукол Республики Коми пройдут показы спектаклей: «Где прячутся сны?», «Хитроумный солдат», «Лисичка-сестричка и Серый волк».

«Всероссийский гастрольно-концертный план зарекомендовал себя как важный и востребованный проект в современной культуре. География плана, включающая выступления театров, а также национальных творческих коллективов страны, постоянно расширяется, вовлекая все больше новых участников в гастрольно-концертную деятельность», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Она подчеркнула, что одна из целей проекта – сохранение и популяризация народного творчества и театрального искусства, что особенно актуально в 2022 году, который объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.