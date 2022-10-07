В Вязниках директор магазина украл из него деньги, телефоны и часы

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Вязниковского района. Мужчина обвиняется в "мошенничестве с использованием электронных средств платежа, совершенным лицом с использованием своего служебного положения" и в "присвоении с использованием служебного положения".

Как сообщают в областном УМВД, обвиняемый, занимавший должность директора магазина электронной техники, неоднократно использовал служебное положение для хищения денег и имущества торговой точки.

Так, в мае текущего года мужчина создал электронный акт с заведомо ложными сведениями о возврате товара в магазин покупателем, указав свою банковскую карту для получения денег за возврат. На счет обвиняемого были перечислены более 94 тысяч рублей. Несколькими днями позже, действуя по аналогичной схеме, мужчина похитил из кассы торговой точки почти 123 тысячи рублей.

Кроме того, в ходе следствия установлен факт хищения с витрины магазина дорогостоящих телефонов, часов и наушников. Суммарный материальный ущерб составил более 475 тысяч рублей. В ходе следствия он был частично возмещён.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.