В Коврове прокуроры добиваются расселения жильцов дома 1917 года постройки

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Коврова проведена проверка по обращению жителей дома №7 по улице Володарского.

Установлено,что здание 1917 года постройки еще в 2019 году было признано аварийным и подлежащим сносу, а срок расселения жильцов был определен до 31 декабря 2028 года.

Однако в ходе обследования дома с участием специалистов прокуроры выяснили, что его конструкции пришли в очень плохое состояние — кирпичная кладка стен рушится, на штукатурке обнаружились трещины, углы здания подвержены осадке, горизонтальные линии стен искривлены и повсюду видно отслоение, сколы и выпадение элементов кладки.

В итоге специалисты сделали вывод, что физический износ дома составляет 80,4 процента. В связи с тем, что находиться в здании просто опасно, прокурор посчитал неразумным срок расселения, и обратился в Ковровский городской суд с иском к горадминистрации, потребовав немедленного расселения жильцов.

В настоящее время иск находится на рассмотрении.