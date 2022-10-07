В Судогодском районе нелегальный лесоруб вырубил 164 дерева

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Судогодский районный суд 6 октября постановил обвинительный приговор в отношении жителя Меленок, который обвинялся в незаконной рубке деревьев.

Судом установлено, что мужчина прибыл на территорию Андреевского лесничества с тремя другими людьми, которые ничего не знали о его планах. Там меленковец срубил 164 дерева на сумму 1 миллион 265 тысяч 250 рублей, однако впоследствии был задержан полицейскими.

С учетом полного признания вины, сообщения сотрудникам полиции значимой информации, а также учитывая беременность супруги и уход за матерью, суд приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Также ему предстоит полностью возместить всю сумму ущерба, причиненного лесничеству.