Владимирцы за неделю отдали мошенникам 6 миллионов рублей

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, с 29 сентября по 5 октября на территории региона было зарегистрировано более 30 фактов дистанционных мошенничеств. Жулики «увели» у доверчивых граждан более 6 миллионов рублей в общей сложности.

Так, жительница Меленковского района перевела аферистам 200 тысяч рублей, поверив «сотруднику банка», который рассказал ей о том, что необходимо защитить банковский счет. По такой же схеме аналогичную сумму перевела мошенникам жительница Владимира.

А житель Собинского района доверился человеку, рассказавшему по телефону о взятом на него кредите. Якобы для погашения этого кредита требовалось совершить ряд операций, в результате которых мужчина потерял 500 тысяч рублей.

В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». В полиции настоятельно просят жителей Владимирской области не верить незнакомцам, которые под разнообразными предлогами пытаются выманить у вас деньги. Переводить средства на какие-либо неизвестные счета нельзя ни в коем случае, что бы не обещал и не сулил звонящий.