В Струнино шесть человек спасено во время пожара в многоквартирном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 05.30 диспетчеры Александровского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о пожаре в городе Струнино на улице Кирова в доме №17.

На место выехали 12 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. По прибытию оказалось, что подъезд четырехэтажки полон дыма. Очаг пожара был обнаружен в квартире на втором этаже,и едкий дым. Поднявшийся выше, заблокировал жильцов в их квартирах.

Пожарные при помощи спасательных устройств, подключенных к их дыхательным аппаратам, вывели на свежий воздух шесть человек, включая троих детей. К счастью, никто из людей не пострадал.

Сам очаг пожара оказался небольшим — в квартире горела отделка на площади 0,5 квадратных метра. По предварительной версии дознавателей МЧС, возгорание произошло из-за неисправной электроплитки, которая надолго была оставлена без присмотра подключенной к сети.