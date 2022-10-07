В Коврове пострадавшая хозяйка отказалась впускать в квартиру спасателей

Фото: ПСО города Коврова

Как сообщает Поисково-спасательный отряд города Коврова, 6 октября около 14.00 дежурной смене поступил вызов в один из многоквартирных домов по проспекту Ленина.

Вызывали их обеспокоенные знакомые хозяйки квартиры, муж которой оказался не в городе.

По прибытию на место женщина через дверь крикнула спасателям, что лежит в ванной, упала почти сутки назад, ударилась и не может встать. При этом вскрывать дверь она запретила, так как опасалась, что восстановление будет затратным.

Спасатели, а затем прибывшие им на подмогу полицейские в течение трех часов пытались уговорить хозяйку взломать дверь, но та наотрез отказывалась, мотивируя это еще и собственным плохим внешним видом. Видавшие всякое сотрудники экстренных служб заверили, что это совершенно не помеха, однако пострадавшая не сдавалась.

Лишь после того, как ей объяснили всю опасность ее положения, женщина дала «добро» на вскрытие двери. Обнаружили ее в ванной, где хозяйка лежала без движения. Бригада «скорой помощи» приняла решение о ее госпитализации.