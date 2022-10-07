Во Владимирской области 7 октября коронавирус подтвержден у 352 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 7 октября лабораторно подтверждено 352 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

119 заболевших во Владимире, 54 - в Ковровском, 51 - в Гусь-Хрустальном, 45 - в Муромском, 13 - в Суздальском, 11 - в Кольчугинском, 10 - в Камешковском, по 8 заболевших - в Юрьев-Польском районе и Радужном, 7 - в Гороховецком, 6 случаев в Киржачском, по 5 случаев в Меленковском, Вязниковском и Петушинском районах, 4 заболевших в Александровском и 1 - в Селивановском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 173287 случаев заболевания (48061 сл. в г. Владимире, 18868 сл. в Муромском, 20271 сл. в Ковровском, 6225 сл. в Петушинском, 8435 сл. в Кольчугинском, 10774 сл. в Александровском, 7108 сл. в Юрьев-Польском, 15198 сл. в Гусь-Хрустальном, 1707 сл. в Судогодском, 3507 сл. в Собинском, 1836 сл. в г. Радужный, 5690сл. в Киржачском, 3916 сл. в Камешковском, 3107 сл. в Гороховецком, 4432 сл. в Меленковском, 5872 сл. в Вязниковском, 6027 сл. в Суздальском, 2253 сл. в Селивановском).