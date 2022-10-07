Во Владимире санитар добился через суд выплаты за заражение коронавирусом

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной по жалобе гражданина проверки было установлено, что мужчина занимает должность санитара в одном из медучреждений Владимира.

Во время исполнения трудовых обязанностей санитару пришлось контактировать с пациентом, зараженным коронавирусом, от которого работник больницы заразился. Руководство медучреждения он уведомил о случившемся письменно, но ему было отказано в назначении комиссии по признанию случая страховым. В обосновании начальство санитара указало, что он не занимал медицинскую должность.

По результатам проверки прокурор обратился с иском в Октябрьский районный суд Владимира. Прокурор доказал, что санитар исполнял функции медработника и контактировал с зараженными коронавирусом людьми, отчего и получил заражение. В результате иск был полностью удовлетворен, так что теперь санитар имеет право на получение страховой выплаты.

Решение суда в законную силу не вступило.