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Общество7 октября 2022 6:04

Строительство школы в Покрове идет с отставанием графика

Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы Александра Авдеева

фото со страницы Александра Авдеева

Глава региона Александр Авдеев проверил, как идет строительство школы в Покрове. Напомним, что образовательное учреждение на 1100 мест начали строить в этом году. Школа в южной части города поможет решить вопрос с организацией обучения детей в одну смену.

- Летом проверял – работы шли по графику. Сейчас есть отставание. Будем разбираться с подрядчиком. Если войдёт в график, увеличим аванс. Если отставание продолжит расти, будем штрафовать, - подчеркнул Авдеев.

Контракт с подрядчиком – ковровской организацией «Ремстройгарант» – заключили 7 апреля. Строительство должно завершиться до 31 августа 2023 года, после чего школа примет своих учеников.