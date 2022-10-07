Строительство школы в Покрове идет с отставанием графика

фото со страницы Александра Авдеева

Глава региона Александр Авдеев проверил, как идет строительство школы в Покрове. Напомним, что образовательное учреждение на 1100 мест начали строить в этом году. Школа в южной части города поможет решить вопрос с организацией обучения детей в одну смену.

- Летом проверял – работы шли по графику. Сейчас есть отставание. Будем разбираться с подрядчиком. Если войдёт в график, увеличим аванс. Если отставание продолжит расти, будем штрафовать, - подчеркнул Авдеев.

Контракт с подрядчиком – ковровской организацией «Ремстройгарант» – заключили 7 апреля. Строительство должно завершиться до 31 августа 2023 года, после чего школа примет своих учеников.