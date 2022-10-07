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Общество7 октября 2022 5:52

Двое педагогов из Владимирской области стали лауреатами премии для преподавателей музыкального искусства

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Ольга Козырева. Фото АВО

Ольга Козырева. Фото АВО

Премии удостоены преподаватели Владимирского областного музыкального колледжа Ольга Козырева (по специальности «сольное и хоровое народное пение») и ковровской детской школы искусств им. М.В.Иорданского Екатерина Федорчак (по классу сольного и ансамблевого народного пения).

При определении лауреатов премии учитывались высокие результаты работы на всероссийском и международном уровне, признание профессиональным сообществом авторских методов и технологий преподавания, результативность студентов и учеников (наличие лауреатств и значимых наград). Кроме того, «в плюс» шло участие самого педагога в качестве исполнителя в концертах и творческих мероприятиях самого разного уровня.

В этом году конкурсы на присуждение премий проведены впервые. Победителей определяла специальная комиссия, в которую вошли представители ведущих образовательных организаций, Общероссийского профсоюза работников культуры, творческих союзов и ассоциаций. Всего в этом году было выдвинуто 513 кандидатов из 79 регионов РФ.

Всего лауреатами первой премии стали 150 педагогов. 100 учителей детских школ искусств получат премии в размере 500 тысяч рублей каждая. 25 педагогов вузов и 25 преподавателей училищ удостоены премий по 1 миллиону рублей.