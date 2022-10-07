Двое педагогов из Владимирской области стали лауреатами премии для преподавателей музыкального искусства

Ольга Козырева. Фото АВО

Премии удостоены преподаватели Владимирского областного музыкального колледжа Ольга Козырева (по специальности «сольное и хоровое народное пение») и ковровской детской школы искусств им. М.В.Иорданского Екатерина Федорчак (по классу сольного и ансамблевого народного пения).

При определении лауреатов премии учитывались высокие результаты работы на всероссийском и международном уровне, признание профессиональным сообществом авторских методов и технологий преподавания, результативность студентов и учеников (наличие лауреатств и значимых наград). Кроме того, «в плюс» шло участие самого педагога в качестве исполнителя в концертах и творческих мероприятиях самого разного уровня.

В этом году конкурсы на присуждение премий проведены впервые. Победителей определяла специальная комиссия, в которую вошли представители ведущих образовательных организаций, Общероссийского профсоюза работников культуры, творческих союзов и ассоциаций. Всего в этом году было выдвинуто 513 кандидатов из 79 регионов РФ.

Всего лауреатами первой премии стали 150 педагогов. 100 учителей детских школ искусств получат премии в размере 500 тысяч рублей каждая. 25 педагогов вузов и 25 преподавателей училищ удостоены премий по 1 миллиону рублей.