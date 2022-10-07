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Общество7 октября 2022 5:32

Во Владимирской области с начала частичной мобилизации вернули домой 123 человек

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в связи с большим количеством обращений, ввел у себя в телеграм-канале рубрику "Моббюллетень", где он рассказывает о последних новостях по частичной мобилизации. Глава региона сказал, что мобилизация в нашей области идёт по плану. Однако признал, что человеческий фактор вносит свои коррективы.

"Каждый случай разбираем отдельно. Десятки жалоб по факту не подтвердилось, десятки же оказались абсолютно справедливыми. Причины ошибок всё те же – отсутствие у военкомов подтверждённых документами данных об изменении в жизни резервистов", написал Авдеев.

Всего из учебки домой вернули 123 мобилизованных земляка. Из них 72 по медицинским показаниям. Ещё десятки обращений – в работе. При этом Александр Авдеев добавил, что чаще за бойцов переживают родные, а те сами "не всегда разделяют это беспокойство".

"Кто-то даже намеренно не показывает военкому справки, потому что твёрдо намерен выполнить свой воинский долг. Всё это обязательно выясняется и принимается взвешенное решение – по закону и с учётом позиции самих мобилизованных", добавил глава региона.