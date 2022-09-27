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Происшествия27 сентября 2022 14:23

Во Владимире уличному художнику вынесли приговор за граффити на мосту

Мужчину обвиняли в совершении вандализма
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщил в своем телеграм-канале адвокат, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Павел Чиков, мировой суд Октябрьского района Владимира вынес обвинительный приговор художнику.

Художник обвинялся в том, что нанес граффити пацифистского характера в марте текущего года на одну из опор моста в столице Владимирской области.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил мужчину к 8 месяцам ограничения свободы и запретил покидать пределы города, а также менять место жительства без уведомления инспекции и отмечаться раз в месяц.

Ранее за порчу моста художник возместил МКУ «Благоустройство» города Владимира ущерб, который составил чуть более 21 тысячи рублей.