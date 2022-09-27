Во Владимирской области несколько районов получили средства на ремонт дорог

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает администрация Владимирской области, около 36 миллионов рублей распределено между Суздалем, Камешково, Камешковском и Судогодском районах. Эти деньги остались после распределения 300 миллионов, выделенных на ремонт и строительство автомобильных дорог местного значения.

Так, согласно заявкам от муниципалитетов 1,5 миллиона рублей получит Камешковский район на ремонт дороги в деревне Берково, еще три миллиона рублей пойдут туда же на ремонт тротуара на улице Свердлова в Камешково. Судогодскому району достались деньги на устройство тротуара в поселке Бег — сюда выделено 4,5 миллиона рублей, а Суздалю досталось 26,87 миллиона рублей на проведение капитального ремонта через реку Мжара на улице Ленина.