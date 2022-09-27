В Камешковском районе загорелись два деревенских дома в селе Горки

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о двух горящих домах в селе Горки по улице Центральная, 40 и 41 поступила диспетчерам пожарной охраны 27 сентября в 13.01.

На место ЧП прибыли 12 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. К тому моменту оба дома горели открытым пламенем.

В результате пожарные локализовали огонь, не дав ему распространиться на все помещения, и ликвидировали возгорание. Общая выгоревшая площадь составила 108 квадратных метра, в обоих домах пострадали чердаки. К счастью, среди людей погибших и пострадавших нет.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину произошедшего.