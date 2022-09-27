Во Владимире 92-летнюю бабушку трижды обманула одна и та же аферистка

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях старший участковый Максим Цепелев, находившийся в отпуске, принял звонок от местной жительницы, которая рассказала, что к ее 92-летней соседке пришла странная гостья.

Особенно подозрительной женщине показалась фраза дамы, которая сказала кому-то по телефону, что бабушка живет одна, и ее «стоит навестить».

Цепелев тут же выехал по указанному адресу, а по дороге дозвонился до коллег. Когда полицейские прибыли на место, гостья уже собиралась покинуть престарелую женщину, но была задержана.

Как выяснилось в ходе разбирательства, дама уже не раз наведывалась к 92-летней бабушке. По версии следствия, в ноябре 2020 года она представилась сотрудницей банка и предложила помощь в проверке квитанций на коммуналку, а сама украла из ящика стола 130 тысяч рублей.

Затем в апреле 2021 года эта же дама явилась под видом работницы пенсионного фонда, и под предлогом замены купюр на новые забрала у бабушки 11 тысяч рублей, выдав ей вместо наличных «Билеты банка приколов».

Теперь же могло произойти третье преступление, которое удалось предотвратить благодаря соседке. Оказалось, что незваная гостья выяснила, когда бабушка получает пенсию, и собиралась вернуться позже.

Теперь 48-летняя дама стала фигурантом уголовного дела по статьям «Мошенничество» и «Кража». Часть денег она успела вернуть, сейчас женщину заключили под стражу.

Подозреваемую проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.