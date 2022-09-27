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Общество27 сентября 2022 11:16

Во Владимирской области в части лечения детей-диабетиков вскрылось 162 нарушения

Областной прокурор Владислав Малкин провел встречу с родителям больных ребят
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: прокуратура Владимирской области

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, очередная встреча состоялась утром 27 сентября. Родители детей, больных сахарным диабетом, в ходе рандеву сообщили руководителю надзорного ведомства об имеющихся у них проблемах, прокурором приняты заявления по данным фактам заявления.

В ходе встречи Владислав Малкин также напомнил родителям о том, что изначально в бюджете региона не было предусмотрено льготное обеспечение детей, больных диабетом 1 типа, системами круглосуточного мониторинга уровня глюкозы, но после вмешательства надзорного ведомства бюджет региона выделил на эти цели почти 49 миллионов рублей.

Также прокурор Владимирской области добавил, что в ходе проведенных по обращениям родителей проверок было выявлено 162 нарушения, внесено 36 представлений, в суды направлен 51 иск об обеспечении детей необходимыми препаратами и медицинскими изделиями, а также на компенсацию родителям уже потраченных на это денег. Также выявлено много нарушений при выполнении лабораторных исследований таким детям.

По всем фактам приняты необходимые меры.