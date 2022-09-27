Александр Авдеев проверил работу учебного центра в Коврове

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 26 сентября проверил работу учебного центра в Коврове, куда привозят тех, кто подлежит мобилизации. В целом глава региона, по его словам, остался удовлетворен увиденным.

"В казарме 21 градус, постельные комплекты выданы. Баня работает. В столовой порции нормальные, на обед первое, второе и компот. Обмундирование есть. Личные вещи при мобилизованных. К обучению приступили. Тех, кого всерьёз подвело здоровье, медики отправили домой. Поговорил с несколькими бойцами. В их числе сельский депутат. Вопросов у них меньше, чем у тех, кто остался на гражданке. Все служили, все понимают, какие задачи перед ними стоят. Мобилизация идёт шесть дней. Опыта её проведения у страны не было с 1945 года, да и уклад сильно изменился, многое проходим впервые. Поручил главам мобкомиссий на местах внимательнее следить за корректностью призыва. Укомплектовываем медсанчасть. Усиливаем штат поваров. Помогаем обеспечить условия для подготовки бойцов. Буду регулярно выезжать в учебку, проверять хозчасть и разбираться с возникающими вопросами", написал Александр Авдеев.

21 сентября Президент России Владимир Путин в своём обращении к россиянам объявил в стране частичную мобилизацию. Мобилизационные мероприятия стартовали в тот же день. В ходе кампании со всей страны планируется призвать около 300 тысяч человек.