В Муроме инвалид не получил лекарства и потратил на лечение 360 тысяч рублей

. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Как сообщает прокуратура Владимирской области, житель Мурома является инвалидом 1 группы по онкологическому заболеванию, и нуждается в лечении дорогостоящим жизненно важным лекарством.

В ходе проведенной Муромской городской прокуратурой проверки выяснилось, что еще в марте текущего года врач-онколог выписал муромлянину соответствующий рецепт, но департамент здравоохранения не смог обеспечить мужчине льготное получение лекарства.

В итоге инвалиду пришлось несколько раз покупать препарат за свой счет, потратив на это 360 тысяч рублей.

По итогам проверки прокуратура обратилась с иском в Муромский городской суд, потребовав от департамента здравоохранения возместить всю потраченную мужчиной сумму. В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении.