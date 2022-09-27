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Общество27 сентября 2022 10:20

В Муроме инвалид не получил лекарства и потратил на лечение 360 тысяч рублей

Нарушение вскрылось во время прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Как сообщает прокуратура Владимирской области, житель Мурома является инвалидом 1 группы по онкологическому заболеванию, и нуждается в лечении дорогостоящим жизненно важным лекарством.

В ходе проведенной Муромской городской прокуратурой проверки выяснилось, что еще в марте текущего года врач-онколог выписал муромлянину соответствующий рецепт, но департамент здравоохранения не смог обеспечить мужчине льготное получение лекарства.

В итоге инвалиду пришлось несколько раз покупать препарат за свой счет, потратив на это 360 тысяч рублей.

По итогам проверки прокуратура обратилась с иском в Муромский городской суд, потребовав от департамента здравоохранения возместить всю потраченную мужчиной сумму. В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении.