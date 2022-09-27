В Вязниках сотрудницу газоснабжающей организации осудят за получение взятки

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Вязниковский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело по факту получения взятки должностным лицом через посредника.

По версии следствия, сотрудница региональной газоснабжающей организации пришла на местный мясокомбинат с проверкой оборудования, в ходе которого обнаружилось, что пломба газового счетчика повреждена.

Гендиректор мясокомбината, дабы избежать неприятностей, передал проверяющей через посредника 15 тысяч рублей, однако этот факт вскрылся сотрудниками правоохранительных органов.

Вскоре уголовное дело начнет рассматривать Вязниковский районный суд.