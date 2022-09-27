Владимирские власти определили поставщиков нового общественного транспорта

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На официальном сайте госзакупок России подведены итоги торгов по выбору поставщиков одного автобуса и одного троллейбуса для городских перевозок Владимира.

Согласно документации, поставщиком автобуса стало ОО «ГлобалАвто», которое в течение 20 календарных дней с момента заключения договора обязано доставить во Владимир автобус «ПАЗ Вектор Некст» на 19 сидячих мест. Цена контракта — 6 миллионов 800 тысяч рублей.

Что касается троллейбуса, то его поставщиком определено ООО «Торговый дом «Транс-Альфа». Согласно контракта, до 20 ноября компания обязана своими силами доставить низкопольный троллейбус марки «Авангард» пассажировместимостью в 107 человек с 30 сидячими местами по адресу: Ново-Ямской переулок, 2. Иначе говоря — в троллейбусное депо «Владимирпассажиртранса».

Примечательно, что изначально стоимость контракта на троллейбус составляла чуть более 22 миллионов рублей, но в ходе торгов ее снизили до 20 миллионов 753 тысяч рублей.

Напомним — ранее уже были проведены торги на поставку новых троллейбусов для Владимира. По их итогам город получит пять новых машин той же марки «Авангард». Шестой троллейбус и автобус удалось купить именно на сэкономленные деньги.