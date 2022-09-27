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Происшествия27 сентября 2022 7:48

В Александровском районе один человек погиб на пожаре в деревенском доме

Происшествие случилось ночью 27 сентября в селе Андреевское
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 02.04 диспетчеры Центрального пункта пожарной связи Александровского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о горящем доме в селе Андреево на улице Мелиораторов.

К месту ЧП выехали 15 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах.

Из-за позднего вызова к моменту приезда первых расчетов двухквартирный деревянный дом был полностью охвачен огнем. Тем не менее, пожарным удалось локализовать пламя, не допустив его перехода на другие строения, и ликвидировать его на площади 200 квадратных метров.

Установлено, что в момент пожара в доме находились три человека — две женщины и мужчина. Женщины успели покинуть дом, а тело мужчины 1975 года рождения, к сожалению, обнаружили при разборе сгоревших конструкций.

Причину возникновения пожара в настоящее время устанавливают дознаватели МЧС.