В Александровском районе один человек погиб на пожаре в деревенском доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 02.04 диспетчеры Центрального пункта пожарной связи Александровского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о горящем доме в селе Андреево на улице Мелиораторов.

К месту ЧП выехали 15 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах.

Из-за позднего вызова к моменту приезда первых расчетов двухквартирный деревянный дом был полностью охвачен огнем. Тем не менее, пожарным удалось локализовать пламя, не допустив его перехода на другие строения, и ликвидировать его на площади 200 квадратных метров.

Установлено, что в момент пожара в доме находились три человека — две женщины и мужчина. Женщины успели покинуть дом, а тело мужчины 1975 года рождения, к сожалению, обнаружили при разборе сгоревших конструкций.

Причину возникновения пожара в настоящее время устанавливают дознаватели МЧС.