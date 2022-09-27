В Петушинском районе украденный велосипед сдали в комиссионный магазин

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце августа в полицию Петушинского района обратился 48-летний житель поселка Городищи. Мужчина рассказал, что у него похитили велосипед стоимостью 8 тысяч рублей.

По словам потерпевшего, велосипед он оставил на некоторое время без присмотра на улице, а когда вернулся, его уже не было.

В ходе работы оперативники нанесли визит в один из комиссионных магазинов района, где и нашли украденный велосипед. Вскоре по подозрению в краже был задержан 36-летний местный житель, который сознался в совершении этого преступления.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража».