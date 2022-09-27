Во Владимире появились мошенники, использующие частичную мобилизацию, как повод "нажиться"

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Владимирцам стали поступать сообщения о случаях мошенничества на теме частичной мобилизации. Только в нашу редакцию поступило несколько звонков от людей, которым звонили неизвестные и пытались "заработать" на горячей теме.

"Мне звонил мужчина, представлялся сотрудником военкомата и после этого попросил к телефону моего отца. Вернее, как они назвали фамилию и инициалы. Я ответил им, что мой отец 94 лет умер в прошлом году, однако на следующий день мне опять позвонили неизвестные люди и вновь попросили к телефону моего папу", рассказал Петр Сергеевич, сам уже являющийся пенсионером, и добавил, что скорее всего мошенники используют какую-то открытую базу данных.

В данном случае мошенники не стали дальше задавать вопросы. Но есть и другие примеры. Так старшему поколению звонят и представляются внуком/сыном или еще кем-то из родных и просят деньги на то, чтобы их "отмазали" от мобилизации.

В УМВД России по Владимирской области рассказали, что им пока не поступали сообщения о таком виде мошенничества. Но помните, что не стоит вестись на их удочку. Лучше сразу положить трубку, а потом позвонит в полицию и рассказать о случившемся.