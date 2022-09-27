Владимирский омбудсмен принимает звонки по вопросам мобилизации

Людмила Романова. Фото: аппарат Уполномоченного по правам человека во Владимирской области

Как сообщила уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова, за последние дни ей поступает множество звонков и обращений от граждан по вопросам частичной мобилизации. В каждом случае омбудсмен работает индивидуально.

В аппарате регионального омбудсмена добавили, что обращения принимают по телефону 8-4922-53-11-31 (приёмная) с понедельника по пятницу, либо по электронной почте ombudsman33@mail.ru. Также обращение можно оставить на официальном сайте уполномоченного по правам человека Владимирской области ombudsman33.ru, либо обратиться лично в приемную, которая находится по адресу: город Владимир, улица Луначарского, дом 3, кабинет 205.