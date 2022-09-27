Во Владимирской области 27 сентября коронавирус подтвержден у 553 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 27 сентября лабораторно подтверждено 553 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

225 случаев во Владимире, 73 - в Ковровском, 51 - в Муромском, 38 - в Гусь-Хрустальном, 37 - в Камешковском, 29 - в Суздальском, 24 - в Александровском, 22 - в Кольчугинском, 19 - в Киржачском, 16 в Радужном, 7 - в Вязниковском, 6 - в Селивановском , 4 - в Юрьев-Польском и 2 - в Собинском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 168914 случаев заболевания (46449 сл. в г. Владимире, 18408 сл. в Муромском, 19695 сл. в Ковровском, 6139 сл. в Петушинском, 8235 сл. в Кольчугинском, 10635 сл. в Александровском, 6977 сл. в Юрьев-Польском, 14771 сл. в Гусь-Хрустальном, 1702 сл. в Судогодском, 3501 сл. в Собинском, 1722 сл. в г. Радужный, 5570 сл. в Киржачском, 3757 сл. в Камешковском, 3092 сл. в Гороховецком, 4371 сл. в Меленковском, 5812 сл. в Вязниковском, 5851 сл. в Суздальском, 2227 сл. в Селивановском).