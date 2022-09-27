ФК "Муром" разгромил владимирское "Торпедо" в матче чемпионата России

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Футбольный клуб "Муром" 26 сентября взял реванш за поражение в кубке России, обыграв в гостях владимирское "Торпедо" со счетом 4:1.

Матч для владимирской команды, которая до этого имела семиматчевую серию без поражений, сразу не заладился. Уже на 11-й минуте гости открыли счет. Отличился Александр Волков. Однако на 15-й минуте Дени Далиев сумел счет сравнять. Но дальше отличались лишь муромские футболисты. На 30, 59 и 71-й минутах голы забили Сергей Ильин, Сергей Запалацкий и Лео Чаукин соответственно.

После этого тура "Торпедо" с 19 очками осталось на 4-й строчке в турнирной таблице. Вторым остался и ФК "Муром". Однако у команды с берегов Оки стало 28 очков, и она догнала лидеру турнира - ивановский "Текстильщик". Впрочем у последней команды сыграно на игру меньше. Следующий тур команды из Владимирской области проведут 2 октября. Владимирцам дома предстоит принимать все тот же "Текстильщик", а "Муром" сыграет с костромским "Спартаком".