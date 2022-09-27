Во Владимире вынесен приговор по делу об избиении человека нарядом ППС

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, на днях Октябрьский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела по факту превышения должностных полномочий сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Владимиру.

Двое полицейских обвинялись в том, что без должных оснований подвергли избиению мужчину, при этом также применив спецсредства. Инцидент произошел 30 августа 2020 года на территории областного центра.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, признал одного из полицейских виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и запретом занимать должности в органах внутренних дел на срок 2 года.

В то же время напарник осужденного был оправдан, за ним признано право на реабилитацию.

Приговор в законную силу не вступил.