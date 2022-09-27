Владимирские гимнасты завоевали серебряные медали на Спартакиаде

фото со страницы группы "Спортивная гимнастика. Школа им. Н.Г. Толкачева" в ВКонтакте

В Казани с 26 сентября по 1 октября проходит Спартакиада сильнейших. В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены, олимпийские чемпионы - Никита Нагорный, Артур Далалоян, Ангелина Мельникова, Давид Белявский, Денис Аблязин.

В командном многоборье владимирские спортсмены заняли второе место. Владимирскую область представляли Александр Карцев, Илья Кибартас, Кирил Прокопьев, Влад Новокшонов и Алексей Ростов.

Первое место завоевала команда из Москвы, в составе которой выступали 3 действующих Олимпийских чемпиона. Третье место у спортсменов из Татарстана.

Сегодня на соревнованиях выступят девушки.