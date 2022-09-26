В Муроме произошло смертельное ДТП на городской набережной

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло в 23.15 в районе дома №16 по улице Набережная, буквально в нескольких десятках метров от реки Ока.

По предварительной информации Госавтоинспекции, молодой человек 1999 года рождения, управлявший «Ладой» четырнадцатой модели, вылетел на левый газон по ходу движения, в результате чего врезался в опору линии электропередач.

Удар оказался настолько сильным, что машина полностью разбилась. К сожалению, 24-летний парень, сидевший на пассажирском сиденье, скончался на месте ДТП. Самого водителя прибывшая на место бригада «скорой помощи» увезла в больницу.

По данному факту проводится проверка, Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства произошедшего.