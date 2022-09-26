Во Владимирской области наступит осеннее похолодание

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как сообщает Владимирский Центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, днем 26 сентября в регионе пройдут небольшие дожди, ветер будет дуть северной четверти со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем температура воздуха станет колебаться в значениях от +7 до +12 градусов по Цельсию.

В ночь на 27 сентября небольшие дожди продолжатся, ветер подует с юга со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +4 до +9 градусов, днем от +8 до +13 градусов.

Ночью и днем 28 сентября температура ожидается точно такой же, причем небольшие дожди сохранятся. При этом ветер подует с юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду.