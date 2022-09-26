Бывший защитник владимирского «Торпедо» Игорь Варламов умер во время футбольного турнира

фото со страницы владимирского "Торпедо"

25 сентября в Новороссийске, где проходит турнир ДФЛ, скончался бывший защитник владимирского «Торпедо» Игорь Варламов. Игорь Валентинович руководил на этом турнире командой нашей СШОР.

- Что наша жизнь. Ну да, игра. И он в неё играл. Игорь, который дебютировал на моих глазах в основе владимирского "Торпедо". Варлам, который прекрасно вписался в звездную команду чёрно-белых на стыке 80-90-х годов, несмотря на свою молодость. Варламов, рванувший в вышку российского футбола. А сумма его трансфера стала чуть ли не рекордной 1992 году на всем постсоветском пространстве. Игорь Варламов, оставивший не малый футбольный след в московском "Динамо", Новороссийске, Тюмени, Нальчике. Бронзовый призёр российского чемпионата. Человек, проигравший в разных сборных. Игорь Валентинович Варламов - тренер СШОР по футболу, которая дала ему в свое время дорогу в большой футбол. Тренер, который ушёл в мир иной на своём боевом посту, по ходу турнира. В Новороссийске! Где его отлично знали, где его всегда ждали, - написал на своей странице пресс-атташе владимирского "Торпедо" Владимир Никольский.

Выражаем соболезнования родным и близким.