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Общество26 сентября 2022 7:55

Бывший защитник владимирского «Торпедо» Игорь Варламов умер во время футбольного турнира

Ему был 51 год
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы владимирского "Торпедо"

фото со страницы владимирского "Торпедо"

25 сентября в Новороссийске, где проходит турнир ДФЛ, скончался бывший защитник владимирского «Торпедо» Игорь Варламов. Игорь Валентинович руководил на этом турнире командой нашей СШОР.

- Что наша жизнь. Ну да, игра. И он в неё играл. Игорь, который дебютировал на моих глазах в основе владимирского "Торпедо". Варлам, который прекрасно вписался в звездную команду чёрно-белых на стыке 80-90-х годов, несмотря на свою молодость. Варламов, рванувший в вышку российского футбола. А сумма его трансфера стала чуть ли не рекордной 1992 году на всем постсоветском пространстве. Игорь Варламов, оставивший не малый футбольный след в московском "Динамо", Новороссийске, Тюмени, Нальчике. Бронзовый призёр российского чемпионата. Человек, проигравший в разных сборных. Игорь Валентинович Варламов - тренер СШОР по футболу, которая дала ему в свое время дорогу в большой футбол. Тренер, который ушёл в мир иной на своём боевом посту, по ходу турнира. В Новороссийске! Где его отлично знали, где его всегда ждали, - написал на своей странице пресс-атташе владимирского "Торпедо" Владимир Никольский.

Выражаем соболезнования родным и близким.