Во Владимирской области появится первый доильный зал для овец

фото со страницы Константина Демидова в ВКонтакте

В КФХ Владимира Зуева Петушинского района заканчивается строительство доильного зала для овец на 24 места. Строительные работы завершены, оборудование закуплено. Это будет первый доильный зал для овец во Владимирской области, сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

Кроме этого, построена ферма на 600 овец (племенные животные уже завезены), рядом строится ещё такая же ферма для коз, построены два ангара для хранения кормов, строится гараж с мастерскими. Проект стал возможен благодаря гранту на развитие семейной животноводческой фермы. Немало вложено и собственных средств.

Кстати, доильный зал спроектирован с возможностью посещения его туристами и этот не будет мешать технологическому процессу дойки. Посещение фермы станет частью очередного проекта КФХ по развитию агротуризма. Получен грант на реализацию агротуристического проекта "Грибово Парк".