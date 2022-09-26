В Коврове начались первые отправки мобилизованных на военную службу

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Во Владимирской области начались первые отправки жителей региона в воинские части, мобилизованных в рамках частичной мобилизации. Отправка происходит из Коврова. Об этом сообщает издание "Ковров Сегодня".

24 сентября на пункт сбора в школе №4, откуда производится отправка, приехали глава города Коврова Елена Фомина, председатель местного горсовета Анатолий Зотов и глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов. Кстати, среди мобилизованных были добровольцы.

- Сегодня нашим ребятам, которые принимают участие в спецоперации, приходится удерживать почти 1,5 тысячи километров линии соприкосновения. Это нелегкая задача. Но мы должны защитить своих граждан и свои границы. Ковров – Город воинской славы, имеющий славную боевую и трудовую историю. Наши деды внесли весомый вклад в победу над фашизмом. Я уверена, что ковровчане и сегодня готовы встать на защиту Родины и с честью выполнить свой воинский долг. Я желаю вам мужества, стойкости и военной удачи. Храни вас Бог! - обратилась Елена Фомина к мобилизованным и добровольцам.