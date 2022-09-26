Во Владимирской области 26 сентября 2022 года коронавирусом заболели 556 человек

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 сентября 2022 года лабораторно подтверждено 556 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи: 200 сл. в г.Владимире, 47 сл. в Муромском, 69 сл. в Ковровском, 8 сл. в Петушинском, 25 сл. в Кольчугинском, 10 сл. в Александровском, 5 сл. в Юрьев-Польском, 66 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в Судогодском, 13 сл. в г. Радужный, 23 сл. в Киржачском, 32 сл. в Камешковском, 0 сл. в Гороховецком, 12 сл. в Меленковском, 15 сл. в Вязниковском, 21 сл. в Суздальском, 8 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 168361 случай заболевания (46224 сл. в г. Владимире, 18357 сл. в Муромском, 19622 сл. в Ковровском, 6139 сл. в Петушинском, 8213 сл. в Кольчугинском, 10611 сл. в Александровском, 6973 сл. в Юрьев-Польском, 14733 сл. в Гусь-Хрустальном, 1702 сл. в Судогодском, 3499 сл. в Собинском, 1706 сл. в г. Радужный, 5551 сл. в Киржачском, 3720 сл. в Камешковском, 3092 сл. в Гороховецком, 4371 сл. в Меленковском, 5805 сл. в Вязниковском, 5822 сл. в Суздальском, 2221 сл. в Селивановском).