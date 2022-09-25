В Муроме на улице Артема пожарные тушили легковой автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 09.43 диспетчеры Центрального пункта пожарной связи Муромского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о горящей легковой машине марки «Фольксваген», припаркованной во дворе дома №20 по улице Артема.

На место ЧП выехали 13 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. К моменту их приезда огонь наблюдался в салоне легковушки. Пожарные не дали пламени разойтись по всей легковушке, и ликвидировали пожар на площади 4 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин пожара.

Напомним — вечером 24 сентября в селе Языково Судогодского района дотла сгорела «Нива», а в ночь на 25 сентября в Юрьев-Польском полностью выгорела «Лада» двенадцатой модели.