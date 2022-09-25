В Гусь-Хрустальном районе завершен ремонт шоссе до поселка Уршельский

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства

Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, в Гусь-Хрустальном районе завершен ремонт автодороги, ведущей от райцентра до поселка Уршельский протяженностью 7,2 километра.

Здесь уложили 9,7 тысяч тонн асафальтобетона и укрепили 14,4 тысяч квадратных метров обочины. Для подсыпки обочин использовалось более 2,3 тысяч кубометров песка.

Помимо прочего, на шоссе нанесли новую дорожную разметку.

Данная дорога соединяет Гусь-Хрустальный с рядом местных деревень, а также самим поселком Уршельский, и обеспечивает проезд к стекольному заводу «Красное Эхо».

На днях объект введен в эксплуатацию после всех необходимых проверок.