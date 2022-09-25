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Происшествия25 сентября 2022 11:05

В Александровском районе ликвидирован крупный пожар в деревенском доме

ЧП случилось утром 25 сентября в деревне Махра
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 08.05 диспетчеры пожарной охраны Александровского пожарно-спасательного гарнизона приняли информацию о горящем жилом доме в деревне Махра на улице Заречная, 46.

На место возгорания выехали 16 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. К моменту их прибытия деревянный щитовой дом горел по всей площади, так как вызов оказался поздним.

В результате пожар был ликвидирован на площади 220 квадратных метров. К счатсью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.