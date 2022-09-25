Через Александров начнут курсировать дополнительные поезда

Фото: Северная железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Как сообщает Северная железная дорога — филиал ОАО «РЖД», поезда между Ярославлем и Москвой назначаются на 28 и 30 октября, а также на 3 и 6 ноября.

Из Ярославля в столицу поезд №207 станет отправляться в 0.44 и прибывать в Москву в 04.46. По дороге он сделает остановку в Александрове в 02.58.

В свою очередь, поезд №208 «Москва — Ярославль» отправится из столицы в 00.45, по пути сделает на четыре минуты остановку в Александрове в 02.35, и прибудет в Ярославль в 04.45.

В составе будут как купе и плацкарты, так и сидячие места. Поезда назначаются в связи с увеличением пассажиропотока в праздничные дни.