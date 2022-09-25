В Юрьев-Польском районе полностью сгорел легковой автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 03.39 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о том, что в Юрьев-Польском на улице Станционная у дома №1 «а» горит «Лада» двенадцатой модели.

На место ЧП были направлены четыре сотрудника МЧС на одной пожарной машине.

Оказалось, что вызвали пожарных слишком поздно, поэтому к моменту их прибытия легковушка полыхала по всей площади. Вскоре огонь был полностью ликвидирован на площади 6 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.