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Происшествия25 сентября 2022 7:52

В Юрьев-Польском районе полностью сгорел легковой автомобиль

Происшествие случилось в ночь на 25 сентября в районном центре
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 03.39 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о том, что в Юрьев-Польском на улице Станционная у дома №1 «а» горит «Лада» двенадцатой модели.

На место ЧП были направлены четыре сотрудника МЧС на одной пожарной машине.

Оказалось, что вызвали пожарных слишком поздно, поэтому к моменту их прибытия легковушка полыхала по всей площади. Вскоре огонь был полностью ликвидирован на площади 6 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.