Во Владимирской области за сутки подтвердилось 550 случаев коронавируса

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за прошедшие 24 часа на территории региона подтверждено 550 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее число вновь выявленных случаев пришлось на Владимир, где заболели еще 189 человек.

На втором месте в суточной сводке Ковровский район с 62 заболевшими, на третьем Гусь-Хрустальный район, где подтвердился 61 новый случай.

В Муромском районе подтверждено 43 новых случая заражения коронавирусом, в Кольчугинском районе 34, в Камешковском районе 27, в Киржачском районе 24, в Суздальском раойне 18, в Радужном 16, в Меленковском районе 15, в Александровском районе 14, в Вязниковском, Селивановском и Юрьев-Польском районах по 11, в Петушинском районе 10, в Судогодском районе два, в Собинском и Гороховецком районах по одному случаю.

Таким образом, на территории Владимирской области с начала эпидемии официально зарегистрировано 167805 случаев заражения коронавирусом.