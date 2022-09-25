В Судогодском районе сгорел дотла отечественный внедорожник

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 17.07 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о горящем автомобиле «Нива» в селе Языково. На место выехали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах.

Так как вызов был сделан слишком поздно, к моменту приезда расчетов машина горела по всей площади. Пожарные локализовали и ликвидировали пламя на площади 4 квадратных метров, в результате внедорожник сгорел дотла.

К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.