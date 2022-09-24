Александр Авдеев заявил, что мобилизованных по ошибке вернут домой

Александр Авдеев. Фото: администрация Владимирской области

Как сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Авдеев, в связи с появляющейся в ряде СМИ информации о различных инцидентах в ходе мобилизации, проверяется каждое из них, как индивидуально, так и комиссионно.

- В отдельных случаях информация подтвердилась. Все, кто был мобилизован по ошибке, вернутся домой. Эта работа уже началась Есть случаи неприятия со стороны близких. Но надо понимать, что нашу страну, кроме нас самих, защитить некому, - сообщил Александр Авдеев.

Также губернатор Владимирской области отметил, что ряд сообщений вовсе носит провкационный характер, так что людям следует подходить к информации критически и сохранять спокойствие.

- Никто не отправится к месту службы без медицинского освидетельствования и курса боевой подготовки. Поэтому у нас есть время и возможность объективно разобраться с каждым случаем, установить правду, - заключит Александр Авдеев.